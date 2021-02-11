На праздновании Нового года в Китае станцевали "русский" гопак на фоне Кремля (видео)

В канун Китайского Нового года, который традиционно отмечается 12 февраля, в стране Красного Дракона происходит масштабное мероприятие Spring Festival Gala, так называемая, танцевальная програма, в ходе которой станцевали русский гопак.

Об этом сообщает местное издание Sohu.

Эта танцевальная программа состоит из танцев, собранных со всего мира. В частности, здесь танцевали по-африкански, исполняли египетский танец с тростью и восточный танец, испанский фламенко с кастаньетами и аргентинское танго, а также "русский народный танец" - гопак.

На опубликованных кадрах видно, как китайцы танцуют украинский гопак на фоне на фоне московского собора Василия Блаженного. При этом его объявили именно как "русский танец".

"Учитывая, что гала-шоу входит в книгу рекордов Гиннеса, как шоу, которое одномоментно смотрит самое большое количество зрителей, как минимум полтора миллиарда человек теперь точно знают: "гопак - это русский танец"! И точка!" – комментируют ляп китайцев в Telegram-канале "ChinaNews".

Для справки

Гопак возник в быту украинского Войска Запорожского в XVI—XVIII веках и вначале был преимущественно сольным. Гопак позволял казакам продемонстрировать свое мужество, силу, удаль, ловкость и боевые навыки. Поэтому первоначально это был исключительно мужской танец.

Как рассказывал "Телеграф", ранее стало известно, как Китайский Новый год в Водолее может реализовать самые "нереальные" желания.