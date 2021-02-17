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Среда, 17.02.2021
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Миллионы доз вакцины Pfizer выкинут на мусорную свалку в Японии

Миллионы доз вакцины Pfizer выкинут на мусорную свалку в Японии
03:27 Сегодня Телеграф

Япония закупила большие объемы американской ковид-вакцины Pfizer, однако не смогла получить достаточного количества специальных шприцов для нее. Поэтому миллионы доз препарата от коронавируса придеться выбросить на мусорную свалку.

По замыслу японских властей, прививку от Covid-19 должны были получить 72 миллиона граждан. Дефицит специальных шприцев приведет к тому, что препарат смогут получить около 60 млн человек. Дело в том, что вакцину от коронавируса компания Pfizer поставляет в специальном флаконе, рассчитанном на шесть доз, чтобы вытащить их все, нужен специальный шприц. В Японии их не производят и нет возможности приобрести, сообщает Reuters.

"Закупить необходимое количество этих особых шприцев нелегко, их по всему миру предлагают не так много. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като Японии. Пока ведутся переговоры, миллионы доз с ограниченным сроком хранения, могут просто пропасть.

Напомним, две дозы вакцины Pfizer фактически полностью уберегут человека от риска заражения коронавиурсом. Такие данные озвучил крупнейший поставщик медицинских услуг в Израиле Клавит.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Вакцина, Япония, Коронавирус, Covid-19.
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