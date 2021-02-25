Суд обязал мужчину платить жене за работу по дому

В Пекинском суде по бракоразводным делам обязали мужчину компенсировать своей жене работу по дому, которую она выполняла находясь с ним в браке. Женщина получит 50 тыс. юаней (216 454 гривен) за 5 лет труда без оплаты.

Об этом сообщили BBC News.

Согласно судебному протоколу, мужчина по фамилии Чен подал на развод в прошлом году со своей женой по фамилии Ван после женитьбы в 2015 году. Сначала она не желала разводиться, но позже потребовала финансовой компенсации, утверждая, что Чен не брал на себя никаких обязанностей по дому или уходу за детьми за их сына.

Так, окружной суд Пекина Фаншань вынес решение в ее пользу, приказав ему выплачивать ей ежемесячные алименты в размере двух тысяч юаней, а также единовременный платеж в размере 50 тыс. юаней.

Председательствующий судья сообщил, что решение было принято согласно новому закону, по которому супруг имеет право требовать компенсации при разводе, если он или она несет большую ответственность.

Раньше разводящиеся супруги могли запросить такую компенсацию только в случае подписания брачного договора.

В социальных сетях этот случай вызвал бурные дебаты: связанный с ним хэштег на платформе микроблогов Weibo просмотрели более 570 миллионов раз.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), китайские женщины тратят почти четыре часа в день на неоплачиваемую работу, что примерно в 2,5 раза больше, чем у мужчин.

Это выше, чем в среднем по странам ОЭСР, где женщины тратят в два раза больше времени, чем мужчины, на неоплачиваемую работу.

Стоит напомнить, что ранее южнокорейский отель элитного класса попал в скандал с молодоженами, из-за специфики архитектуры здания.