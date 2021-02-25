Китай объявил о победе над бедностью, но у экспертов есть сомнения

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в Китае полностью победили нищету. По его словам, за последние восемь лет почти 100 миллионов человек преодолели эту черту.

"Руководство КПК и социалистическая система Китая являются фундаментальными гарантиями против рисков, вызовов и трудностей", - заявил китайский лидер во время выступления на торжественном собрании в Большом народном зале Пекина, сообщает reuters.

Правда, по словам ряда экспертов в области глобальной политики, Китай устанавливает низкую планку в своем определении бедности и требует устойчивых инвестиций для финансирования дальнейшего развития в его беднейших районах.

КНР определяет крайнюю бедность в сельских районах как годовой доход на душу населения менее 4000 юаней (620 долларов США), или около 1,69 доллара США в день по текущему обменному курсу. Для сравнения глобальное пороговое значение Всемирного банка в 1,90 доллара в день.

Также Си Цзиньпин заявил, что Пекин вложил 1,6 триллиона юаней в борьбу с бедностью за последние восемь лет, но не предоставил информацию о расходах, запланированных на следующие пять лет.

Напомним, Китай утратил лидерство по темпам развития экономики в Азии.