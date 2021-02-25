Скачать
Четверг, 25.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Слуга народ" плюс "Батькивщина": насколько вероятна коалиция и что за неё попросит Тимошенко
"Слуга народ" плюс "Батькивщина": насколько вероятна коалиция и что за неё попросит Тимошенко
Шария объявили в розыск
Шария объявили в розыск
Член набсовета "Нафтогаза" наделала шуму в сети, обнародовав свою зарплату
Член набсовета "Нафтогаза" наделала шуму в сети, обнародовав свою зарплату
Оскандалившаяся стоматолог из Ровно вернулась на работу: имеет ли она право лечить детей
Оскандалившаяся стоматолог из Ровно вернулась на работу: имеет ли она право лечить детей

Китай объявил о победе над бедностью, но у экспертов есть сомнения

Китай объявил о победе над бедностью, но у экспертов есть сомнения
Обновлено 14:14 Сегодня Телеграф

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в Китае полностью победили нищету. По его словам, за последние восемь лет почти 100 миллионов человек преодолели эту черту.

"Руководство КПК и социалистическая система Китая являются фундаментальными гарантиями против рисков, вызовов и трудностей", - заявил китайский лидер во время выступления на торжественном собрании в Большом народном зале Пекина, сообщает reuters.

Правда, по словам ряда экспертов в области глобальной политики, Китай устанавливает низкую планку в своем определении бедности и требует устойчивых инвестиций для финансирования дальнейшего развития в его беднейших районах.

КНР определяет крайнюю бедность в сельских районах как годовой доход на душу населения менее 4000 юаней (620 долларов США), или около 1,69 доллара США в день по текущему обменному курсу. Для сравнения глобальное пороговое значение Всемирного банка в 1,90 доллара в день.

Также Си Цзиньпин заявил, что Пекин вложил 1,6 триллиона юаней в борьбу с бедностью за последние восемь лет, но не предоставил информацию о расходах, запланированных на следующие пять лет.

Напомним, Китай утратил лидерство по темпам развития экономики в Азии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 244

Все по теме:

Китай, Бедность, Экономика, Си Цзиньпин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Плюс 2 тыс. подписчиков и собственный мастер-класс: как живет после скандала со свекром блогер из Ужгорода Виктория Нимец
02 С-400 невозможно было остановить: путинские военные устроили ДТП в Москве (видео)
03 Что известно об Аделине Шелдон, которая погибла в Москве при странных обстоятельствах
04 В Украине заблокируют ряд телеграм-каналов: обнародован список
05 В сеть попала запись разговора Суркова и Медведчука о поставках электроэнергии в Крым и обмене пленными на Донбассе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Почему дорожает бензин и автогаз и что будет дальше: прогноз экспертов
Почему дорожает бензин и автогаз и что будет дальше: прогноз экспертов
В сеть попала запись разговора Суркова и Медведчука о поставках электроэнергии в Крым и обмене пленными на Донбассе
В сеть попала запись разговора Суркова и Медведчука о поставках электроэнергии в Крым и обмене пленными на Донбассе
В криворожской школе разгорается скандал вокруг травли родителей, не сдавших деньги на подарок учительнице
В криворожской школе разгорается скандал вокруг травли родителей, не сдавших деньги на подарок учительнице
Пойдет ли Трамп на раскол Республиканской партии и создаст ли новую политсилу в США
Пойдет ли Трамп на раскол Республиканской партии и создаст ли новую политсилу в США
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь