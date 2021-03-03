Курьер спас ребенка, упавшего с 12-го этажа (видео)

Во Вьетнаме курьер спас 2-летнюю девочку, упавшую с балкона 12-го этажа.

Об этом сообщает The Guardian.

31-летний Нгуен Нгок Манх сидел в своей машине в ожидании доставки в 17:00 в воскресенье, когда он услышал плач ребенка. Через секунду к плачу девочки добавился крик женщины.

Когда он поднял голову, чтобы посмотреть, что происходит, то увидел, что ребенок находился на высоте почти 50 метров над землей.

"Я видел, как с балкона вылезала девочка", - сказал он.

Курьер тут же выскочил из машины и забрался в соседнее здание, чтобы подобраться поближе и словит ребенка, если он упадет.

"Я взобрался на двухметровую черепичную крышу, чтобы найти подходящую позицию, чтобы удержать девочку", - рассказал молодой человек.

На видеозаписи инцидента, снятой в соседнем многоквартирном доме, видно, как ребенок перелезает через перила балкона на тонкий выступ. Слышно, как соседи в доме напротив кричат ей. Ребенок держится несколько мгновений, прежде чем потерять хватку и упасть. Она приземляется на колени к незнакомцу, который находится на крыше другого здания с меньшим количеством этажей.

"К счастью, ребенок упал мне на колени, - сказал курьер. - Я поспешно обнял ее, потом увидел кровь, текущую из ее рта, я был очень напуган".

Ребенка доставили в Национальную детскую больницу, где врачи обнаружили у девочки вывих бедра. Других травм не было.

Как сообщал Телеграф, ранее 4-летняя девочка упала с крыши больницы в Таиланде, но спаслась благодаря своему платью.