Скачать
Вторник, 09.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Зеленский может встретиться с Путиным тет-а-тет: названо условие
Зеленский может встретиться с Путиным тет-а-тет: названо условие
Поражают не только легкие: Степанов указал на особенность новых штаммов коронавируса
Поражают не только легкие: Степанов указал на особенность новых штаммов коронавируса
Обвиняется кот. В Остроге 4-месячный малыш стал жертвой домашнего любимца: подробности трагедии
Обвиняется кот. В Остроге 4-месячный малыш стал жертвой домашнего любимца: подробности трагедии
Как записаться на вакцинацию от коронавируса: появилась наглядная инструкция
Как записаться на вакцинацию от коронавируса: появилась наглядная инструкция

Последствия пандемии: в море нашли целый риф, покрытый одноразовыми масками (видео)

Последствия пандемии: в море нашли целый риф, покрытый одноразовыми масками (видео)
Обновлено 16:02 Сегодня Телеграф

Неподалеку от столицы Филиппин Манилы на коралловых рифах нашли множество средств индивидуальной защиты.

Об этом сообщили в Инстаграме underwatermojo. Там также поделились видео с коралловых рифов.

По оценкам экспертов, во время пиковой нагрузки во время пандемии в городе могло образовываться около 280 тонн медецинских отходов ежедневно.

По информации экологов, пластик внутри масок разрушается и потребляется морскими животными. Они призвали филиппинские власти к улучшению обращения с медотходами, для предотвращения дальнейшего загрязнения моря.

В то же время Ховард Джонсон из BBC присоединился к дайверам из дайвинг-центра Anilao Scuba Dive Center, группы, входящей в Green Fins Программы ООН по окружающей среде, которая продвигает устойчивый морской туризм в Юго-Восточной Азии.

 
 
 
この投稿をInstagramで見る

MARK BADIOLA

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 197

Все по теме:

Маска, Филлипины.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Королевский размах: в Беларуси опубликовали сенсационный фильм-расследование о роскошной жизни Лукашенко (видео)
02 Крупнейший город Экваториальной Гвинеи взлетел на воздух: множество погибших и пострадавших - видео взрывов
03 Россию обманули: Москаль назвал причину нового обострения на Донбассе
04 На Ровенщине кот убил четырехмесячного ребенка: как это могло произойти
05 Степанов признал неудачу с вакцинацией от коронавируса: у Зеленского собирают срочное совещание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Последствия пандемии: в море нашли целый риф, покрытый одноразовыми масками (видео)
Последствия пандемии: в море нашли целый риф, покрытый одноразовыми масками (видео)
Протестующих загнали в ловушку, но им удалось сбежать: что происходит в Мьянме
Протестующих загнали в ловушку, но им удалось сбежать: что происходит в Мьянме
Медведчука допросили в СБУ, а Порошенко не пришел - СМИ
Медведчука допросили в СБУ, а Порошенко не пришел - СМИ
Гарри прячется за Меган: после скандального интервью в сети появилось новое фото пары
Гарри прячется за Меган: после скандального интервью в сети появилось новое фото пары
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь