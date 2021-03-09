Последствия пандемии: в море нашли целый риф, покрытый одноразовыми масками (видео)

Неподалеку от столицы Филиппин Манилы на коралловых рифах нашли множество средств индивидуальной защиты.

Об этом сообщили в Инстаграме underwatermojo. Там также поделились видео с коралловых рифов.

По оценкам экспертов, во время пиковой нагрузки во время пандемии в городе могло образовываться около 280 тонн медецинских отходов ежедневно.

По информации экологов, пластик внутри масок разрушается и потребляется морскими животными. Они призвали филиппинские власти к улучшению обращения с медотходами, для предотвращения дальнейшего загрязнения моря.

В то же время Ховард Джонсон из BBC присоединился к дайверам из дайвинг-центра Anilao Scuba Dive Center, группы, входящей в Green Fins Программы ООН по окружающей среде, которая продвигает устойчивый морской туризм в Юго-Восточной Азии.