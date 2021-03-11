Как выглядит Фукусима спустя 10 лет после ядерной катастрофы (фото и видео)

В сети показали кадры из Фукусимы, как она выглядит после ядерной катастрофы и стихийных бедствий.

Об этом сообщили The New York Times.

Даже сейчас, спустя десять лет после тех смертоносных стихийных бедствий 11 марта 2011 года, которые привели к катастрофической ядерной аварии, японское правительство не открыло полностью деревни и города в пределах первоначальной 12-милионной зоны эвакуации вокруг АЭС Фукусима-дайити. И даже если это произойдет, многие бывшие жители не планируют возвращаться.

Некоторые из тех, кто вернулся, полагали, что возвращение домой стоило остаточного радиационного риска. Другим, как, например, 68-летней Кобаяши, пришлось перезапустить свой бизнес.

И все же Фукусима, в которую они вернулись, часто кажется скорее жуткой, чем гостеприимной.

В соседних городах, таких как Футаба, сорняки пробивают асфальт и поднимаются по фасадам заброшенных жилых домов.

Фото: The New York Times.

Велосипед, который, возможно, когда-то возил своего владельца в школу или продуктовый магазин, лежит в подлеске.

Катастрофа, разразившаяся на севере Японии в марте 2011 года, унесла жизни более 19 000 человек и побудила весь мир задуматься об опасностях ядерной энергетики. Это также дало имя Фукусиме международную известность наравне с Чернобылем.

Фото: The New York Times.

В Кацурао, примерно в 20 милях от дома г-жи Кобаяши, радиоактивная почва находится на временных свалках. Издалека зеленые курганы похожи на детские игрушки, расставленные на бежевом ковре.

В Футабе территория буддийского храма до сих пор усеяна обломками землетрясения.

А в некоторых лесах Фукусимы ученые нашли доказательства сохраняющейся радиации.

Или в районе Цусима в Намиэ, где из-за радиации было снесено так много домов, что некоторые улицы теперь превратились в дороги, окруженные пустыми фундаментами.

Фото: The New York Times.

Молодые семьи, покинувшие зону эвакуации, начали новую жизнь в другом месте. Тем не менее, по всей Фукусиме местные органы власти, иногда при финансовой поддержке оператора атомной электростанции, строят новые школы, дороги, общественное жилье и другую инфраструктуру, пытаясь заманить бывших жителей обратно.

Фото: The New York Times.

Некоторые жители в возрасте от 60 лет и старше видят в этом привлекательность. Им может быть трудно представить, что они живут где-то еще.

Фото: The New York Times.

Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" собрал подборку из ностальгических снимков, после которых вам захочется вернуться в детство.