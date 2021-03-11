Как выглядит Фукусима спустя 10 лет после ядерной катастрофы (фото и видео)

В сети показали кадры из Фукусимы, как она выглядит после ядерной катастрофы и стихийных бедствий.
Об этом сообщили The New York Times.
Даже сейчас, спустя десять лет после тех смертоносных стихийных бедствий 11 марта 2011 года, которые привели к катастрофической ядерной аварии, японское правительство не открыло полностью деревни и города в пределах первоначальной 12-милионной зоны эвакуации вокруг АЭС Фукусима-дайити. И даже если это произойдет, многие бывшие жители не планируют возвращаться.
Некоторые из тех, кто вернулся, полагали, что возвращение домой стоило остаточного радиационного риска. Другим, как, например, 68-летней Кобаяши, пришлось перезапустить свой бизнес.
И все же Фукусима, в которую они вернулись, часто кажется скорее жуткой, чем гостеприимной.
В соседних городах, таких как Футаба, сорняки пробивают асфальт и поднимаются по фасадам заброшенных жилых домов.
Фото: The New York Times.
Велосипед, который, возможно, когда-то возил своего владельца в школу или продуктовый магазин, лежит в подлеске.
Катастрофа, разразившаяся на севере Японии в марте 2011 года, унесла жизни более 19 000 человек и побудила весь мир задуматься об опасностях ядерной энергетики. Это также дало имя Фукусиме международную известность наравне с Чернобылем.
Фото: The New York Times.
В Кацурао, примерно в 20 милях от дома г-жи Кобаяши, радиоактивная почва находится на временных свалках. Издалека зеленые курганы похожи на детские игрушки, расставленные на бежевом ковре.
В Футабе территория буддийского храма до сих пор усеяна обломками землетрясения.
А в некоторых лесах Фукусимы ученые нашли доказательства сохраняющейся радиации.
Или в районе Цусима в Намиэ, где из-за радиации было снесено так много домов, что некоторые улицы теперь превратились в дороги, окруженные пустыми фундаментами.
Фото: The New York Times.
Молодые семьи, покинувшие зону эвакуации, начали новую жизнь в другом месте. Тем не менее, по всей Фукусиме местные органы власти, иногда при финансовой поддержке оператора атомной электростанции, строят новые школы, дороги, общественное жилье и другую инфраструктуру, пытаясь заманить бывших жителей обратно.
Фото: The New York Times.
Некоторые жители в возрасте от 60 лет и старше видят в этом привлекательность. Им может быть трудно представить, что они живут где-то еще.
Фото: The New York Times.
Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" собрал подборку из ностальгических снимков, после которых вам захочется вернуться в детство.