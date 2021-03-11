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В Индонезии автобус с детьми сорвался в ущелье, десятки погибших (фото)

В Индонезии автобус с детьми сорвался в ущелье, десятки погибших (фото)
Обновлено 09:35 Сегодня Телеграф

В Индонезии автобус, везущий детей, упал в ущелье. Погибло 27 человек.

Автокатастрофа произошла в среду вечером, 10 марта. Дети возвращались с экскурсии на индонезийском острове Ява, пишет CNN.

Об трагедии  сообщило Министерство транспорта Индонезии.  Водитель автобуса не справился с управлением незадолго до аварии в районе недалеко от города Сумеданг в провинции Западная Ява.

 

Также известно, по информации сотрудников поисково-спасательного агентства, что в  автобусе ехали ученики средней школы и несколько родителей. Выжило 39 человек. Их госпитализировали в ближайшую клинику.

Судя по фотографиям с места катастрофы, автобус при падении перевернулся на бок.

Причина дтп пока не установлена. По мнению транспортного ведомства, есть первоначальные признаки того, что автобус был слишком старый и не прошел проверку временем.

Напомним, в США на скоростном шоссе недалеко от города Индианаполис (штат Индиана)в аварию попал школьный автобус. В результате аварии пострадали 5 школьников и 4 сопровождавших их учителя.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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ДТП, Дети, Авария, Индонезия.
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