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Откормленную на рынке обезьянку пришлось отправлять в лагерь для толстых: ее фото и видео

Откормленную на рынке обезьянку пришлось отправлять в лагерь для толстых: ее фото и видео
01:37 Сегодня Телеграф Фото: The Sun

Обезьяна с болезненным ожирением, которую обнаружили на тайском рынке поедающей нездоровую пищу, была отправлена в лагерь для похудения.

Об этом сообщили The Sun.

3-х летняя макака, набухла до 20 кг после того, как ее привязали к рыночному прилавку и угостили посетители в Бангкоке, Таиланд.

Видео, на котором изображен крупный примат на этой неделе, сравнивали с другой известной обезьяной по имени Дядя Фатти, которая умерла в 2019 году после того, как ее перекормили люди.

Представители дикой природы посетили рынок в районе Минбури в Бангкоке после того, как были высказаны опасения по поводу здоровья Годзиллы.

Они обнаружили, что обезьяна была привязана неподходящим образом.

Вчера днем официальные лица унесли животное в клетке.

Его отправят в лагерь для толстяков, где посадят на строгую диету, заставят заниматься физическими упражнениями и подготовят к возвращению в дикую природу. 

Годзилла сейчас весит более 20 кг - почти столько же, сколько звездный вирусный дядя Фатти, который весил 27 кг в самом тяжелом состоянии.

Обезьяна с болезненным ожирением

Обезьяна с болезненным ожирением, которую обнаружили на тайском рынке поедающей нездоровую пищу

Обезьяна с болезненным ожирением, которую обнаружили на тайском рынке поедающей нездоровую пищу, была отправлена в лагерь для похудения.

Фото: The Sun.

Стоит напомнить, что 23 марта пауки и рептилии начали нападать на жителей Австралии после крупного наводнения.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Таиланд, Ожирение, Бангкок, Обезьяна.
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