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Пекин стал похож на Марс: город второй раз за месяц накрыла песчаная буря (видео)

Пекин стал похож на Марс: город второй раз за месяц накрыла песчаная буря (видео)
02:31 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Столицу Китая Пекин второй раз за этот месяц окутала пылевая буря. 

Об этом сообщает Reuters.  

Отмечается, что пыль и песок принесли из пострадавших от засухи Монголии и северо-западных регионов Китая. 

По официальным данным, утром воскресенья индекс качества воздуха достиг максимального показателя в 500 (показатель выше 300 считается опасным для здоровья человека, а нормой является показатели от 0 до 50). 

Количество мелких частиц размером менее 10 микрометров достигло концентрации 2000 микрограмм на кубический метр. 

Показания более мелких частиц PM2,5 были выше 300 микрограммов на кубический метр, что намного выше китайского стандарта в 35 микрограммов.

Частицы PM2,5 особенно вредны, потому что, из-за своего размера, они могут попадать в кровоток, в то время как PM10 - более крупные частицы, которые могут попасть в легкие.

 Метеорологи предупреждают, что из-за неблагоприятной погоды новые песчаные бури могут накрывать Пекин и в апреле.

Как сообщалось ранее, самая сильная песчаная буря за последние 10 лет накрыла столицу Китая 15 марта.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Китай, Пекин, Песчаная буря, Стихийное бедствие.
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