Мужчина встречался одновременно с 35 женщинами ради подарков: фото горе-ловеласа

В Японии полиция арестовала 39-летнего Такаши Миягаву, которого подозревают в том, что он сообщил о своем дне рождения более чем 30 своим подругам, чтобы обмануть их, собирая подарки.

Об этом пишет в пятницу, 23 апреля, японский новостной сайт "Tokyo reporter"

По данным полиции, день рождения Миягавы, работающего неполный рабочий день, приходится на 13 ноября. Однако трем женщинам, в отношении которых ему предъявлены обвинения в мошенничестве, он называл совсем другие даты.

Так, 47-летней женщине Маягава сказал, что его День рождения 22 февраля, 40-летней женщине он сказал, что День рождения у него в июле, а 35-летней женщине он сказал, что родился в апреле.

Полиция утверждает, что он получил 100 000 иен (около 26 тыс. грн) в подарках от трех женщин, в том числе 20 000 иен (около 5,2 тыс. грн) электронными деньгами, костюм стоимостью 30 000 иен (около 7,8 тыс. грн).

"Я не хочу ничего говорить, пока не поговорю с адвокатом", - сказал он после ареста.

"Полиция считает, что число жертв составляет не менее 35. В феврале они объединились в ассоциацию и подали жалобу в полицию", - пишет японское СМИ.

На фотографиях, опубликованных в сети, Миягава изображен в компании нескольких женщин, в том числе в ресторанах и в парке. В одном ресторане на столе два маленьких торта с надписью "С Днем Рождения".

"Полиция сообщила, что подозреваемый использовал многоуровневую маркетинговую схему, направленную на продажу товаров для душа для знакомств с женщинами", - говорится в заметке.

Одна жертва, опрошенная сетью, была ошеломлена Миягавой после того, как он поцеловал ее, несмотря на то, что они встречались всего дважды: "Я сказала ему: "Я не хочу этого делать, если [вы] не тот, кто хочет жениться и действительно быть со мной в будущем". Он ответил: "Я серьезно. Я собираюсь быть с тобой до конца своей жизни".

В январе съемочная группа телеканала поймала Миягаву на одной из улиц района Кита в Осаке. После того, как репортер спросил, не обманул ли он несколько женщин и участвовал в мошенничестве в браке, Миягава сбежал.

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