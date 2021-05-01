Конфликт из-за воды: Кыргызстан заявляет о новой атаке со стороны Таджикистана (видео)

Несмотря на установленное ранее перемирие, на границе Таджикистана и Кыргызстана снова возобновилась стрельба, причиной которой стал водораспределительный пункт "Головной". Сообщается о погибших и раненых.

Как сообщает 24.kg, звуки стрельбы слышны в кыргызском селе Достук. В результате пальбы появились раненые и погибшие.

"Один солдат получил ранение в ногу. Его увезли сейчас в районную больницу. Я еду в соседнее село, чтобы отвезти туда медикаменты и забрать медиков", - заявила сотрудница местной больницы Тамара Момунова.

Также известно и о двух погибших.

Кроме того, ситуация продолжает накаляться еще и из-за того, что кыргызстанская дорога "Ош — Баткен — Исфана" в местности Торт-Кочо Баткенской области вновь перекрыта.

К тому же, по состоянию на 12:45, таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Кыргызстана.

Как сообщал "Телеграф", ранее стрельба из-за Головного произошла 28 апреля. Из этого "яблока раздора" ситуация настолько обострилась, что стороны начали стягивать военную технику к границе. Несколько десятков человек пострадали, эвакуировали 850 человек. Со стороны Кыргызстана погибли трое человек – военные и двое местных, в том числе 13-летняя девочка, а со стороны Таджикистана - трое погибли и 31 пострадали. Среди пострадавших - глава города Баховаддин Баходурзода. На следующий день, 29 апреля, стороны договорились о перемирии.