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В Бангладеш столкнулась с баржей и перевернулась пассажирская лодка: десятки погибших (фото, видео)

В Бангладеш столкнулась с баржей и перевернулась пассажирская лодка: десятки погибших (фото, видео)
Обновлено 16:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Бангладеш в реке Падма перевернулся пассажирская лодка с десятками людей на борту. Крушение привело к многочисленным жертвам. 

Об этом пишет издание The Daily Star

Авария произошла 3 мая около 8:00 по местному времени (около 5:00 по Киеву) в округе Шибчар. 

Всего на катере находилось примерно 35 человек, в настоящее время известно, что 28 из них найдены мертвыми. Пятерых пассажиров судна удалось спасти, троим из них потребовалась госпитализация. Поиски остальных продолжаются. 

Пассажирское судно перевернулось после столкновения со стоящей на якоре баржей с песком. Среди причин происшествия выделяются плохая видимость и некомпетентность рулевого. 

Как сообщалось ранее, в Израиле во время праздника обвалилась трибуна с людьми, в результате чего погибли 44 человека и не менее 150 получили различные травмы.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Кораблекрушение, Бангладеш.
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