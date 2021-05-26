Вблизи острова Хоккайдо судно японских рыболовов столкнулось с сухогрузом РФ: трое человек погибли (видео)

Неподалеку от побережья японского острова Хоккайдо произошло ЧП: рыболовецкое судно японцев столкнулось с кораблем РФ "Амур".

Об этом 26 мая сообщили в Телеграм-канале "Меш". Там также поделились видео с места событий.

По информации местных СМИ, инцидент произошел в 23 км от побережья сухогруз РФ следовал в порт "Корсаков". В результате столкновения погибли 3 японских рыбаков, к тому же их корабль "Дай-хати Хокко-мару" перевернулся. В то же время среди россиян пострадавших не оказалось.

Так, члены экипажа "Амура" достали моряков из воды и доставили их в ближайший порт.

Согласно предварительным данным, причиной происшествия могла стать плохая видимость.

Кадры с места происшествия:







Напомним, что 25 мая на борту судна Century, следовавшего из Панамы загадочно скончался его капитан из Одессы.