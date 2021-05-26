Китайцы раздают кредиты по всему миру, превращая целые страны в колонии

Политика кредитования других стран дает Китаю огромное влияние во всем мире. Государства, попавшие в долговую яму КНР, расплачиваются своими природными ресурсами и независимостью. Какова же конечная цель Поднебесной?

Своим пониманием ситуации делится эксперт, Дик Боув, в программе "Утро с Марией" на канале FOX Business, перевод которой приводит "Телеграф".

Главный специалист по вопросам финансовой стратегии компании "Odeon Capital Group" Дик Боув утверждает, что Китай выделил кредиты уже 140 странам, и эта система кредитования других стран в итоге дает КНР влияние и ресурсы.

Эксперт заявил, что около семи-восьми лет назад Китай и Россия заключили сделку, чтобы сокрушить доллар. И это был не простой набор идей – все говорит о том, что это была хорошо продуманная операция. Например, как заметил Дик Боув, Китай и Россия сейчас являются двумя крупнейшими золотодобытчиками в мире.

Они тратят время на то, что дают займы по всему миру. Китай сейчас одолжил деньги 140 странам, и в качестве процентов он получит назад крупную сумму.

Эксперт сообщил, что в Африке есть крошечная страна под названием Джибути, в которой расположена база ВВС США стоимостью в миллиард долларов. Китай предоставил в долг этой маленькой стране с численностью населения менее миллиона человек более 100% ВВП. В результате Китай получил в Джибути военную базу, расположенную недалеко от американской. При этом американцы могут попасть на свою базу только через контролируемый Китаем порт.

"Страна Эквадор должна китайцам предположительно 11 миллиардов долларов", - продолжил Дик Боув, - "Что за это получают китайцы? Девяносто процентов добытой в Эквадоре нефти идет в Китай".

По словам стратега, ситуация усугубляется тем, что если Эквадор не произведет платеж вовремя, Китай имеет право забрать у должника любые природные ресурсы и оставить их себе. Так что Эквадор, по сути, стал китайской колонией.

Таким образом, заключил эксперт, в основном благодаря использованию своей финансовой системы посредством предоставления этих кредитов - а по оценкам Института Катона, 6% мирового ВВП в настоящее время направлено на выплату Китаю его долга – Поднебесная получает огромную власть над странами по всему миру.