Китайцам разрешили иметь троих детей, но те не спешат заводить даже второго: в чем причина

Китайское правительство обеспокоилось старением общества и разрешило семьям иметь до трех детей. Такой шаг, как они надеются, позволит улучшить демографическую ситуацию в стране, которая в свою очередь грозит слишком большой нагрузкой на экономику.

Ситуация с населением в Китае с учетом государственного планирования представлена в статье на сайте NBCnews, перевод которой мы предлагаем вам для ознакомления.

Все говорит о резком снижении рождаемости в самой густонаселенной стране мира.

Коммунистическая партия ввела ограничения на рождаемость в 1980 году, чтобы сдержать рост населения. Сегодняшние цифры, показывающие сокращение населения, являются результатом известной политики одного ребенка.

В понедельник государственные СМИ сообщили, что Китай позволит парам иметь троих детей из-за опасений, что число людей трудоспособного возраста в самой густонаселенной стране мира слишком быстро сокращается.

Информационное агентство Синьхуа сообщило, что изменение закона было одобрено на заседании Политбюро Коммунистической партии под председательством президента Китая Си Цзиньпина.

Эта новость последовала после публикации данных переписи населения, которые показали, что трудоспособное население Китая за последнее десятилетие сократилось, в то время как число людей старше 65 лет выросло, добавив нагрузки на экономику и общество. Эксперты предупреждают, что такой поворот может стать серьезной угрозой для амбициозных экономических целей Китая.

"Политика рождаемости будет и дальше улучшаться. Это разрешение иметь троих детей будет сопровождаться поддержкой со стороны государства, что поможет улучшить структуру населения Китая", - сообщает агентство Синьхуа.

С момента введения запрета на рождаемость второго ребенка, пары, которые не соблюдали этот закон о планировании семьи, лишались работы и подвергались штрафам. В некоторых случаях матерей заставляли делать аборт или подвергали стерилизации.

Ограничения были ослаблены в 2015 году после призывов изменить политику одного ребенка на фоне замедления экономического роста и предупреждений об экономических проблемах, которые могут возникнуть из-за старения населения. Затем семьям разрешалось иметь до двух детей на семью.

Однако либерализация политики не смогла оживить падение рождаемости в стране. Перепись 2020 года показала, что в прошлом году родилось 12 миллионов детей. По сравнению с 14,65 миллиона в 2019 году видно снижение рождаемости на 18%. Китай опустился почти до шестидесятилетнего минимума.

Между тем, число пожилых людей выросло до 18,7% от общего числа, по сравнению с 13,26% десять лет назад и примерно 10 процентов в 2000 году.

Некоторые эксперты предупредили, что предложение правительства, скорее всего, не увенчается успехом, потому что оно не признает причин резкого снижения рождаемости в Китае. "Людей сдерживает не ограничение на наличие двух детей, а невероятно высокая стоимость воспитания детей в сегодняшнем Китае", - заявил агентству Рейтер Ифэй Ли, социолог из Нью-Йоркского университета в Шанхае. "Эффективная политика должна была обеспечить больше социальной поддержки и увеличение благосостояния. Само по себе снятие ограничений вряд ли существенно изменит чьи-либо расчеты".

30-летняя Чжан Синюй согласилась с этим, добавив, что бремя материнства, возложенное на женщин в Китае, слишком велико для нее, чтобы иметь второго ребенка, не говоря уже о третьем.

"В основном женщины несут ответственность за воспитание детей", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста. "И это общество не оказало женщинам особой поддержки. Так что на самом деле, если бы мужчины могли больше делать для воспитания ребенка или если бы семьи могли уделять больше внимания женщинам, у которых только что родились дети, на самом деле многие женщины могли бы иметь второго ребенка".

Многие комментарии в китайской социальной сети Weibo перекликаются с этими заявлениями.

"Вопрос не в том, сколько детей иметь. Вопрос в том, можно ли снизить стоимость ухода за детьми", - написал @Kain_Yang.

Агентство Синьхуа сообщило, что новая политика будет направлена на устранение "глубоких и широкомасштабных" факторов, которые мешают парам заводить больше детей, но не уточняет, как это будет сделано.

Глава китайской группы Amnesty International Джошуа Розенцвейг раскритиковал Китай за его политику, назвав ее "агрессивной и карательной".

"В соответствии с такой политикой пары по-прежнему могут быть наказаны за свои решения относительно родов, - говорится в заявлении Розенцвейг. - Каждый, независимо от семейного положения, должен иметь право на сексуальные и репродуктивные права, в том числе на то, забеременеть или нет, и когда это сделать".