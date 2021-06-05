Женщина вернулась домой спустя две недели после "своей кремации" и устроила скандал родным

Семья индианки Муктялы Гириджаммы была ошеломлена, когда 60-летняя женщина вернулась домой после того, как ее "кремировали" двумя неделями ранее. Родственники рады "воскрешению", но теперь задаются вопросом кого же они на самом деле похоронили.

Об этом пишет Dailystar.

Так, врачи сказали родным женщины о том, что она умерла в больнице от коронавируса.

"Дежурный врач в тот день не сообщил моему дяде, что ее перевели в другую палату, и сказал ему, что она умерла от Ковида. Поверив этому, мы пошли в морг, чтобы найти ее тело, где нам выдали тело другой женщины. Поскольку мы не могли проверить тело, прежде чем забрать его, поскольку оно было упаковано, мы забрали тело домой, и провели последние обряды", - рассказал племянник "воскресшей".

Теперь мужчина признается, что "мы не знаем, кого кремировали".

Как сообщал "Телеграф", под Харьковом, в Богодухове, в морге перепутали покойников: вместо тела мужчины, умершего от коронавируса, в гроб положили тело неизвестной женщины.