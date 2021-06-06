В Китае мужчина напал на людей с ножом: не менее 5 погибших и более 10 пострадавших (видео)

На востоке Китая в пешеходной зоне города Аньцин в провинции Аньхой после 12 часов дня произошло ЧП: неизвестный набросился с ножом на прохожих из-за чего пострадали люди.
Об этом 5 июня сообщили Deutsche Welle.
Сообщается о не менее 5 погибших и 15 раненых в результате инцидента.
Правоохранители задержали нарушителя на месте произошедшего. Причины его поступка пока устанавливают.
В то же время у задержанного на голове намотана белая повязка.
В местном отделении Красного Креста призвали граждан стать донорами крови, из-за ее нехватки после данного инцидента.
Видео с места событий:
Напомним, что 5 июня норвежский игровой блогер Sjokoladen вел прямую трансляцию из гор, но вскоре ему понадобилась помощь спасателей.