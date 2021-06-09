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Ким Чен Ын заметно похудел: связано ли это с проблемами со здоровьем?

Ким Чен Ын заметно похудел: связано ли это с проблемами со здоровьем?
Обновлено 15:37 Сегодня Телеграф

Северокорейский лидер Ким Чен Ын выглядел заметно стройнее во время своего первого за месяц публичного выступления. Вызвано ли его похудение проблемами со здоровьем или было сознательным решением сбросить вес?

Интернет-издание The Guardian публикует статью о здоровье руководителя Северной Кореи, с переводом которой предлагает познакомиться "Телеграф".

Недавно фотоснимки лидера Северной Кореи Ким Чен Ына продемонстрировали, что он похудел, вызвав, таким образом, массу слухов о его здоровье.

По сообщению южнокорейского информационного агентства "Yonhap", Ким выглядел стройнее на фотографиях, опубликованных государственными СМИ в минувшую субботу. Известно, что его массивная фигура стала предметом интереса общественности почти десять лет назад, когда он стал лидером страны.

Издание "NK News", которое проанализировало снимки северокорейского лидера, выступающего на заседании Политбюро правящей партии в конце прошлой недели - его первом публичном выступлении за месяц - сообщило, что он, похоже, потерял "значительную часть веса".

Во вторник веб-сайт в Сеуле опубликовал увеличенные фотографии, предполагающие, что Ким, которому примерно 37 лет, затянул ремешок на своих любимых часах, цена которых 12 тыс долларов.

На фото видно, что его левое запястье значительно тоньше, чем на аналогичных снимках, сделанных в ноябре 2020 года и марте этого года.

Ким является заядлым курильщиком и борется с недугами, вызванными его весом и образом жизни. Известно, что его отец, Ким Чен Ир, умер от сердечного приступа в декабре 2011 года.

Как, сообщает "NK News", национальная разведывательная служба Южной Кореи предала огласке информацию о том, что в прошлом году, Ким весил 140 кг и прибавлял в среднем 6-7 кг в год с момента прихода к власти в конце 2011 года.

Из этого правда не ясно, является ли изменившаяся внешность Кима результатом болезни или это было сознательное решение похудеть.

Один из аналитиков заявил "NK News", что лидер КНДР, возможно, решил похудеть, чтобы улучшить свое положение внутри страны. Ведь известно, что Северная Корея борется с нехваткой продовольствия и экономическим кризисом, вызванным резким падением торговли с Китаем из-за пандемии коронавируса, серией стихийных бедствий и международными санкциями, введенными в ответ на программы по развитию ядерных и баллистических ракет.

Здоровье Кима - частый источник предположений. В 2014 году он пропал из виду почти на шесть недель, прежде чем снова появился с тростью. Несколько дней спустя разведывательное агентство Южной Кореи сообщило, что ему сделали операцию по удалению кисты на лодыжке.

Трехнедельное отсутствие северокорейского лидера весной 2020 года вызвало слухи о том, что он серьезно заболел после операции на сердце, а в некоторых сообщениях предполагалось, что он умер. Тогда многие предполагали, что его место займет его сестра, Ким Ё Чжон, которая все эти годы была рядом с братом, а в октябре 2014 года фактически взяла на себя управление государством во время длительной болезни Ким Чен Ына. В 2017 году Ким Ё Чжон вошла в состав северокорейского Политбюро, став лишь второй женщиной в истории страны, которой удалось подобное.

Когда же Ким Чен Ын снова появился на публике, возникла более правдоподобная версия его отсутствия. Он вместе с семьей изолировался на время пандемии коронавируса.

В то же время, Северная Корея продолжает настаивать на том, что она не обнаружила ни одного случая коронавируса после закрытия своих границ с Китаем и Россией и прекращения авиаперелетов.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Северная Корея, Ким Чен Ын, Азия.
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