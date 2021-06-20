Китай ввел уже миллиард доз от коронавируса: это в 500 раз больше, чем в Украине

Власти Китая сообщили, что в стране ввели уже более миллиарда доз вакцины от коронавируса.

Об этом пишет BBC.

Изначально процесс вакцинации в Китае не был столь стремительным, поскольку из-за жестких карантинов в стране эпидемия была практически подавлена. Однако на фоне распространения информации о более агрессивном штамме Дельта (появившегося в соседней Индии), а также мотивационным программам, например, по выдаче бесплатных яиц, темпы иммунизации значительно возросли.

В планах властей страны значится полная иммунизация 40% населения Китая до июля 2021 года и 70% до конца года. Отметим, что в стране проживает 1,4 миллиарда человек.

В распоряжении Китая имеются вакцины собственного производства от компаний Sinopharm и Sinovac, которые требуют двух доз.

При этом, кампания вакцинации в Китае действительно массовая, ведь, если верить заявлениям официальных лиц, на раздачу последних 100 миллионов доз ушло лишь пять дней.

По данным ВОЗ, вакцина Sinopharm на 79% снижает риски проявления симптомов COVID-19 и число госпитализаций. Вакцина Sinovac снижает риск возникновения симптомов коронавирусной болезни на 51%, но на 100% предотвращает тяжелое течение болезни и, как следствие, госпитализацию.

Для сравнения в Украине, по данным Минздрава, за сутки были вакцинированы 25 603 человека. Всего за время кампании по вакцинации сделано 2,082 млн прививок, а полностью прошли курс вакцинации менее 360 тысяч человек.

Напомним, согласно официальным данным в Украине за сутки зафиксировано 479 новых случая COVID-19.