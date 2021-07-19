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На южнокорейском эсминце крупнейшая в истории вспышка COVID-19: заболели уже 82% моряков

На южнокорейском эсминце крупнейшая в истории вспышка COVID-19: заболели уже 82% моряков
Обновлено 16:01 Сегодня Телеграф иллюстративное фото

На южнокорейском эсминце "Мунму Великий", который участвовал в антипиратской международной операции у берегов Восточной Африки, вспышка коронавируса: заболели почти все моряки - 247 с 301.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Большинство инфицированных коронавирусом изолировали прямо на корабле. Кроме того, 16 моряков с COVID-19 доставили в медучреждение. 

Арабские СМИ сообщают, что все члены экипажа эсминца "Мунму Великий" не были привиты. Ведь они ушли в плавание до того, как Южная Корея начала кампанию по вакцинации.

Об эсминце известно, что он часть антипиратской миссии в Аденском заливе и Ормузском проливе. 

До 20 июля корабль вернет домой команду моряков, которая прибыла на смену. К слову, экипажи чередуются каждые полгода.

Также несколько дней назад, 14 июля, BBC сообщал о вспышке коронавируса на борту авианосца HMS Queen Elizabeth среди членов экипажа, где заболело более 100 человек. Авианосец прошел примерно четверть пути 28-недельного развертывания. Он вошел в Индийский океан, но движение в Японию из-за вспышки коронавируса сделает позже.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 18 июля в Украине выявили 182 новых случая заражения коронавирусной болезнью.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Южная Корея, Эсминец, Восточная Африка, Коронавирус, Covid-19, Южнокорейский эсминец.
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