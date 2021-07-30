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В Китае после рейса из Москвы зафиксировали вспышку штамма "Дельта" в 26 городах

В Китае после рейса из Москвы зафиксировали вспышку штамма "Дельта" в 26 городах
Обновлено 12:43 Сегодня Телеграф

В мире продолжают фиксировать глобальные вспышки коронавируса "Дельта", и одна из них могла произойти из-за самолета, прилетевшего в Китай из России. 

По информации китайской газеты The Paper со ссылкой на замглавы центра по контролю и профилактике заболеваний Нанкина Дин Цзе, в этом городе после прибытия рейса авиакомпании Air China из Москвы произошла вспышка "Дельты". Впоследствии вирус распространился еще в 26-ти городах.

По предварительной информации, "Дельту" подхватили на рейсе CA910 из России сотрудники клининговой компании, которые заразили, по меньшей мере, еще 52 человек.

В Нанкине после данного ЧП регулярно тестируют местных жителей, и по состоянию на 30 июля зафиксировали 184 подтвержденных случая "Дельты". 

Всего же вспышка после ЧП с самолетом из Москвы всколыхнула 26 городов в 15 китайских провинциях.

К слову, именно из России в Украину попал вирус "Дельта", от которого в Киеве уже скончался местный врач.

Напомним, из-за распространения в мире штамма коронавируса "Дельта" Украина ужесточает правила въезда в страну. Изменения коснутся как граждан Украины, так и иностранцев. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Китай, Москва, Россия, Самолет, Delta, Коронавирус, Вспышка.
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