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В Армении за маты теперь могут посадить в тюрьму: подробности нового закона

В Армении за маты теперь могут посадить в тюрьму: подробности нового закона
02:37 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

В Армении 30 июля Национальное собрание одобрило закон, который запрещает употребление нецензурной лексики. За нарушение закона можно получить штраф и даже попасть за решетку. Неоднократные публичные оскорбления, а также употребление брани в адрес общественных деятелей предусматривают еще более тяжелые санкции.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн".

Члены собрания добавили в уголовный кодекс статью "Тяжкое оскорбление", под которой подразумевают нецензурную лексику или унижение достоинства человека "в другой крайне неприличный способ". За такие действия правонарушителей будут наказывать штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. драмов (от около 5,5 тыс. гривен до 27, 5 тыс. гривен).

Если гражданин Армении использует нецензурную брань публично, или в Интернете, или в рамках публичной деятельности лица, ему грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн драмов (более 55 тыс. гривен).

Публичной деятельностью считается выполнение служебных обязанностей, госслужба, общественная или политическая деятельность, публицистическая деятельность.

Поэтому особенно строгое наказание предусмотрено за оскорбления в адрес политиков, госслужащих и журналистов.

Если человек нарушал закон неоднократно в адрес того же лица, сумма штрафа возрастает до 1-3 млн драмов. Кроме того, его могут арестовать на срок от 1 до 3 месяцев.

Председатель парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян отметил, что новый уголовный кодекс будет действовать до 2022 года.

"Если за этот год мы сможем достичь сдвигов, то вносить такие изменения в новый уголовный кодекс не будет необходимости", - заявил он.

Критики проекту настаивали, что закон имеет многочисленные недостатки, в частности, что будет трудно в судебном порядке доказывать непристойность определенных высказываний. 

Варданян же заявил, что "прокуратура, следственные органы и каждый гражданин прекрасно способны отличать разницу между нецензурной бранью и другими образами".

Ранее "Телеграф" сообщал, что 2 августа в Армении назначили пророссийского премьер-министра Николая Пашиняна.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Армения, Оскорбления, Новый закон, Нецензурная лексика.
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