Семья из 10 человек погибла вследствие запуска ракеты в Йемене

В столице Йемена - Сане - в результате неудачного запуска ракеты хуситами погибла семья из десяти человек.

Об этом сообщил источник в правительстве, передает телеканал Sky News Arabia.

"Ракета была запущена из парка «Фара Лэнд». Она упала в густонаселенном районе", - отметил собеседник телеканала.

Хуситы периодически запускают ракеты в сторону Саудовской Аравии. Так, во вторник, 19 декабря, саудовская система ПРО сбила ракету, которая была направлена на Эр-Рияд. Как сообщает Reuters, ее целью был королевский дворец Ямама, где тогда проходила встреча саудовских руководителей.

Как известно, в Йемене в начале декабря активизировались столкновения между хуситами и сторонниками бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха, который призвал поднять восстание и отбить Сану, чтобы заключить мир с признанным правительством Йемена.