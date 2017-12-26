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Семья из 10 человек погибла вследствие запуска ракеты в Йемене

Семья из 10 человек погибла вследствие запуска ракеты в Йемене
01:33 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Йемене продолжаются столкновения между хуситами и сторонниками бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха.

В столице Йемена - Сане - в результате неудачного запуска ракеты хуситами погибла семья из десяти человек.

Об этом сообщил источник в правительстве, передает телеканал Sky News Arabia.

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"Ракета была запущена из парка «Фара Лэнд». Она упала в густонаселенном районе", - отметил собеседник телеканала.

Хуситы периодически запускают ракеты в сторону Саудовской Аравии. Так, во вторник, 19 декабря, саудовская система ПРО сбила ракету, которая была направлена на Эр-Рияд. Как сообщает Reuters, ее целью был королевский дворец Ямама, где тогда проходила встреча саудовских руководителей.

Как известно, в Йемене в начале декабря активизировались столкновения между хуситами и сторонниками бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха, который призвал поднять восстание и отбить Сану, чтобы заключить мир с признанным правительством Йемена.

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Все по теме:

Новости мира, SANA, Али Абдалла Салех, Йемен, Новости Йемена, Хуситы.
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