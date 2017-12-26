Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Минские соглашения сыграли важную роль при обмене пленными Порошенко: Минские соглашения сыграли важную роль при обмене пленными
Новости: Главарь ОРДО "помиловал" украинских пленных и назвал время обмена Главарь ОРДО "помиловал" украинских пленных и назвал время обмена
Новости: Определен лучший нападающий 2017 года Определен лучший нападающий 2017 года
Новости: Легкий и дешевый способ много путешествовать и узнавать мир (Фото) Легкий и дешевый способ много путешествовать и узнавать мир (Фото)

В Ливии взорвался нефтепровод компании Waha Oil

Взрыв нефтепровода
18:01 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: В Ливии на нефтепроводе произошел взрыв.

В Ливии взорвался трубопровод нефтяной компании Waha Oil.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

"Ливийская нефтяная компания Waha Oil перестала перекачивать нефть до терминала Эс-Сидры после того, как сборный трубопровод был взорван во вторник", - говорится в сообщении.

Авиация Асада и России бомбит сирийский город
Авиация Асада и России бомбит сирийский городЧитать полностью

В социальных сетях распространили изображение, которое показывает огромное облако от взрыва в центральной восточной части Ливии.

Более подробная информация не сообщается.

По информации источника, военные потеряли связь с подразделением, расположенным недалеко от Маради, где произошел взрыв.

Позже Reuters сообщило о повышении цены нефти Brent, которая выросла на фоне взрыва на нефтепроводе в Ливии.

Взорванный трубопровод обслуживался Waha Oil Company - это совместное предприятие национальной нефтяной корпорации Ливии и трех американских компаний, в том числе корпорации ConocoPhillips. Сырая нефть по нему перекачивалась из месторождений Маради в крупнейший в стране нефтеналивной порт Эс-Сидры, расположенный на побережье залива Сирт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Waha Oil, Взрыв, Взрыв нефтепровода, Ливия, Нефть, Трубопровод.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

Семья из 10 человек погибла вследствие запуска ракеты в Йемене У здания афганской разведки в Кабуле взорвался террорист-смертник В иракском городе впервые празднуют Рождество после победы над "ИГИЛ"

Последние новости

Госкино даст деньги на романтическую комедию Зеленского Назван лучший французский футболист 2017 года Обвал горы в Австрии отрезал от мира жителей поселка
Сегодня читают
01 В Украине подорожает еще один продукт питания
02 Доклад разведки Британии: Россия ответственна за крушение МН-17
03 Рождественские мультфильмы, которые подарят вам волшебство (Видео)
04 Как будут сносить хрущевки в Украине
05 Врачи назвали опасность Wi-Fi роутера для здоровья
Новости сегодня
20:07 Вратарь Бойко показал "настоящую любовь" (Видео)
20:01 Веселое настроение: папа делает смешные фото с маленькой дочерью
20:01 Ученые доказали, что люди с лишним весом чувствуют себя счастливее, чем худые
20:00 Потрясающие снимки, сделанные без капли фотошопа (Фото)
19:57 Эксперт: Ломаченко должен сразиться с Берчельтом
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону Донбасс и КНДР Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону Донбасс и КНДР
Новости: Назначена новая дата суда по иску Саакашвили Назначена новая дата суда по иску Саакашвили
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.12 - 24.12) Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.12 - 24.12)
Новости: Календарь 2018: праздники и выходные дни в Украине Календарь 2018: праздники и выходные дни в Украине
Добавить комментарий
0