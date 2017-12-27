Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: На границе с Россией стартовал биометрический контроль На границе с Россией стартовал биометрический контроль
Новости: АТО: враг шесть раз нарушил перемирие, погиб боец АТО АТО: враг шесть раз нарушил перемирие, погиб боец АТО
Новости: Российский спарринг-партнер Усика прибыл в тренировочный лагерь украинца Российский спарринг-партнер Усика прибыл в тренировочный лагерь украинца
Новости: Величайшие загадки цивилизации майя, которые до сих не может объяснить наука Величайшие загадки майя, которые до сих не может объяснить наука

США предложили "Хамас" новое место для столицы Палестины

Иерусалим
05:37 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: США предложили ХАМАС перенести столицу Палестины из Иерусалима в Абу-Дис.

Белый дом выступил с предложением к палестинскому движению ХАМАС перенести столицей Палестины в пригород Иерусалима - Абу-Дис.

Об этом сообщает Anadolu.

«Недавнее решение США в отношении Иерусалима является частью непрерывных попыток решить палестинский вопрос в рамках так называемой «сделки века», - заявил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

Делегация Украины прокомментировала отказ от голосования в ООН по Иерусалиму
Делегация Украины прокомментировала отказ от голосования в ООН по ИерусалимуЧитать полностью

По его словам, план США предусматривает организацию столицы в Абу-Диси и соединение его мостом с районом Храмовой горы, чтобы гарантировать беспрепятственный доступ мусульман к Иерусалиму.

Абу-Дис расположен возле восточной части города, где находятся основные святыни - расстояние от его центра до Храмовой горы составляет чуть более километра.

Также предполагается, что сам район Храмовой горы будет разделен на три части - для мусульман, иудей и христиан.

Хания добавил, что комплексное предложение США включает налаживание ситуации в секторе Газа путем проведения там политических реформ.

Напомним: Трамп единолично признал Иерусалим столицей Израиля 6 декабря. Также он заявил о намерении перенести посольство США в Израиле в Иерусалим, которое сейчас расположено в Тель-Авиве. Позже с такой идеей выступила и Гватемала.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Абу-Дис, Иерусалим, Иерусалимский вопрос, Израиль, Новости Израиля, Столица, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

Террористическая атака ИГИЛ на Кабул: погибли 10 человек Семья из 10 человек погибла вследствие запуска ракеты в Йемене У здания афганской разведки в Кабуле взорвался террорист-смертник

Последние новости

Капитан "Зари" сыграл в футбол с маленьким сыном (Видео) Не упадите со смеху: убойные анекдоты 27 декабря Луценко сообщил, о чем говорил с Коломойским
Сегодня читают
01 Стокгольмский арбитраж определил, какой будет цена газа РФ для Украины
02 Мечта охотника: создана винтовка под самый высокоточный патрон Valkyrie (Видео)
03 Астрофизикам удалось выяснить, как появилась Луна
04 Украина направит иск против РФ в Международный трибунал ООН
05 Стало известно, на сколько вырос курс биткоина за последние сутки
Новости сегодня
08:21 Эмбер Херд и Илона Маска застали за поцелуями после разрыва
08:14 Смех до слез: подборка автомобильных приколов, которые сделают ваш день
08:11 Официальный курс валют НБУ: гривня незначительно укрепилась
08:08 Экс-футболист "Милана" победил на президентских выборах в Либерии
08:05 Из осажденного пригорода Дамаска началась эвакуация
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Польша вводит новые правила для заробитчан Польша вводит новые правила для заробитчан
Новости: В МИД Украины раскритиковали заявление немецкого министра В МИД раскритиковали заявление немецкого министра
Новости: ГПУ анонсирует новую спецконфискацию у Януковича ГПУ анонсирует новую спецконфискацию у Януковича
Новости: Google отметил дудлом 116 лет со дня рождения Марлин Дитрих Google отметил дудлом 116 лет со дня рождения Марлин Дитрих
Добавить комментарий
0