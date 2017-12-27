США предложили "Хамас" новое место для столицы Палестины

Белый дом выступил с предложением к палестинскому движению ХАМАС перенести столицей Палестины в пригород Иерусалима - Абу-Дис.

Об этом сообщает Anadolu.

«Недавнее решение США в отношении Иерусалима является частью непрерывных попыток решить палестинский вопрос в рамках так называемой «сделки века», - заявил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

По его словам, план США предусматривает организацию столицы в Абу-Диси и соединение его мостом с районом Храмовой горы, чтобы гарантировать беспрепятственный доступ мусульман к Иерусалиму.

Абу-Дис расположен возле восточной части города, где находятся основные святыни - расстояние от его центра до Храмовой горы составляет чуть более километра.

Также предполагается, что сам район Храмовой горы будет разделен на три части - для мусульман, иудей и христиан.

Хания добавил, что комплексное предложение США включает налаживание ситуации в секторе Газа путем проведения там политических реформ.

Напомним: Трамп единолично признал Иерусалим столицей Израиля 6 декабря. Также он заявил о намерении перенести посольство США в Израиле в Иерусалим, которое сейчас расположено в Тель-Авиве. Позже с такой идеей выступила и Гватемала.