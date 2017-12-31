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Трамп: Коалиция отвоевала почти 100% территорий боевиков в Ираке и Сирии

Сирия
08:08 Сегодня Телеграф

Новости мира: Западная коалиция во главе с США отвоевала у боевиков ИГИЛ в Сирии и Ираке почти всю захваченную ими территорию.

Западная коалиция отвоевала у боевиков террористической группировки ИГИЛ в Сирии и Ираке почти всю захваченную ими территорию, заявил президент США Дональд Трамп в ходе еженедельного обращения к гражданам страны, передает 112.ua

"Мы достигли исторических успехов в борьбе с ИГИЛ. На данный момент коалиция отвоевала почти 100 процентов территорий в Ираке и Сирии, которые ранее находились под контролем этих террористов", – завил Трамп.

Ранее в США отметили, что ВКС России осуществили "лишь небольшую часть операций против ИГ" в Сирии.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан удивился тому, что Россия "присвоила" себе победу над террористической группировкой ИГИЛ.

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Новости мира, Дональд Трамп, ИГИЛ, Ирак, Сирия, США.
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