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Антиправительственные протесты в Иране: погибло уже 20 человек

Иран
09:41 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: За время антиправительственных протестов в Иране погибли уже 20 человек.

Государственное телевидение Ирана сообщило о девяти погибших во время антиправительственных протестов в ночь на 2 января.

Таким образом за несколько дней протестов, по официальным данным, погибли уже 20 человек, сообщает Associated Press.

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Государственное телевидение сообщило, что шестеро протестующих были убиты во время нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан. Сообщается, что столкновения были вызваны мятежниками, которые пытались украсть оружие из полицейского участка.

Государственное телевидение также сообщило, что 11-летний мальчик и 20-летний мужчина были убиты в городе Хомейнишар. Среди погибших также член Революционной гвардии Ирана, который был убит в городе Наджафабади.

По данным государственного СМИ, все трое были расстреляны охотничьими ружьями. Это первый случай, когда за время протестов был убит член иранских сил безопасности.

Новостное агентство Mehr сообщило, что в понедельник вечером нападающий с помощью охотничьего ружья убил полицейского и ранил трех других в Наджафабади. Однако не ясно, является ли полицейский и член гвардии одной и той же жертвой.

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Новости мира, Иран, Митинги, Погибшие, Правительство Ирана, Протесты, Смерть.
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