Антиправительственные протесты в Иране: погибло уже 20 человек

Государственное телевидение Ирана сообщило о девяти погибших во время антиправительственных протестов в ночь на 2 января.

Таким образом за несколько дней протестов, по официальным данным, погибли уже 20 человек, сообщает Associated Press.

Государственное телевидение сообщило, что шестеро протестующих были убиты во время нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан. Сообщается, что столкновения были вызваны мятежниками, которые пытались украсть оружие из полицейского участка.

Государственное телевидение также сообщило, что 11-летний мальчик и 20-летний мужчина были убиты в городе Хомейнишар. Среди погибших также член Революционной гвардии Ирана, который был убит в городе Наджафабади.

По данным государственного СМИ, все трое были расстреляны охотничьими ружьями. Это первый случай, когда за время протестов был убит член иранских сил безопасности.

Новостное агентство Mehr сообщило, что в понедельник вечером нападающий с помощью охотничьего ружья убил полицейского и ранил трех других в Наджафабади. Однако не ясно, является ли полицейский и член гвардии одной и той же жертвой.