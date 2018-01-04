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В Минобороны РФ подтвердили обстрел российской базы в Сирии и гибель военных РФ

Сирия
10:10 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В Минобороны России подтвердили, что 31 декабря из-за обстрела боевиками аэродрома "Хмеймим" в Сирии погибли двое российских военнослужащих.

Двое военнослужащих погибли в результате минометного обстрела боевиками аэродрома "Хмеймим" в Сирии 31 декабря. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА-Новости.

"31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром "Хмеймим" подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли", - говорится в сообщении.

Указывается, что "сирийскими органами безопасности проводятся мероприятия по поиску и уничтожению причастных к атаке боевиков, а также усиление режима охраны прилегающей к территории авиабазы". Также в ведомстве назвали фейком сообщения СМИ о якобы "фактическом уничтожении" боевиками семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим.

"Сообщения "Коммерсанта" о якобы "фактическом уничтожении" семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим - фейк", - говорится в сообщении.

Российская авиагруппа в Сирии в боеготовности и продолжает выполнять все задачи по назначению в полном объеме, заявили в ведомстве.

В РФ сообщили о присутствии своих военных на базах в Сирии

Отметим, накануне издание "Коммерсант" со ссылкой на два военно-дипломатические источники сообщило, что 31 декабря радикальные исламисты обстреляли из минометов российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, в результате чего были уничтожены как минимум четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72.

Издание отмечало, что на базе также был уничтожен склад боеприпасов, который взорвался после попадания в него минометного снаряда.

"Коммерсант" пишет, что обстрел можно назвать одним из самых серьезных за всю российскую операцию в Сирии, начавшейся в конце 2015 года.

Газета отмечает, что до этого случая все потери российских сил в стране носили "единичный характер", а системы ПВО не допускали "ни одного факта нарушения зон безопасности баз в Тартусе и Хмеймиме".

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Новости мира, Аэродром "Хмеймим" в Сирии, Минобороны РФ, Обстрел, Погибли, Российские военнослужащие.
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