В Сирии из-за авиаударов погибли 17 человек

В результате авиаударов режима Башара Ассада и РФ в Сирии погибли по меньшей мере 17 гражданских лиц. Об этом сообщает АР со ссылкой на наблюдателей.

«В результате воздушных ударов со стороны режима и России по повстанческому анклаву возле столицы Сирии в субботу погибли по меньшей мере 17 гражданских лиц», - говорится в сообщении

Отмечается, что в районе Хаммурие в результате бомбардировки погибли 12 мирных жителей, в том числе двое детей. Два человека были убиты в городе Мадира и трое в Эрбине.

Кроме того, 35 человек получили ранения.