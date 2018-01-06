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В Сирии из-за авиаударов погибли 17 человек
22:19 Сб, 6 Январь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Сирии в результате авиаударов погибли не менее 17 человек, еще 35 получили ранения.

В результате авиаударов режима Башара Ассада и РФ в Сирии погибли по меньшей мере 17 гражданских лиц. Об этом сообщает АР со ссылкой на наблюдателей.

«В результате воздушных ударов со стороны режима и России по повстанческому анклаву возле столицы Сирии в субботу погибли по меньшей мере 17 гражданских лиц», - говорится в сообщении 

Отмечается, что в районе Хаммурие в результате бомбардировки погибли 12 мирных жителей, в том числе двое детей. Два человека были убиты в городе Мадира и трое в Эрбине.

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Кроме того, 35 человек получили ранения.

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Новости мира, Авиаудары, Погибшие, Раненые, Сирия.
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