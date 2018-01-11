Двое подростков-палестинцев погибли в столкновении с израильскими военными

В секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в четверг, 11 января, в столкновениях с израильскими военными погибли двое молодых палестинцев.

Об этом сообщает DW.

"16-летнего подростка возле границы Израиля и сектора Газа застрелили израильские силы, еще двоих - ранили. Молодые люди бросали камни в израильских солдат, те ответили предупредительными выстрелами, а затем открыли огонь, заявили в вооруженных силах Израиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один 16-летний палестинец погиб в столкновении под Наблусом на Западном берегу реки Иордан, где израильские силы проводили операцию по поиску подозреваемого в убийстве израильского поселенца. В министерстве здравоохранения Палестинской администрации заявили, что на израильтян также напали с камнями, на что те ответили выстрелом в главного подстрекателя.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после 6 декабря 2017 года, когда президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство. В результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками в Иерусалиме и на Палестинских территориях погибли 17 палестинцев.