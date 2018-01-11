Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Польше количество украинцев достигло исторического рекорда В Польше количество украинцев достигло исторического рекорда
Новости: В Украине ответили на предложение Путина вернуть технику из Крыма В Украине ответили на предложение Путина вернуть технику из Крыма
Новости: Джима: Получилось со стрельбой, но немного не хватило хода Джима: Получилось со стрельбой, но немного не хватило хода
Новости: Самые живописные города, возведенные на скалах (Фото) Самые живописные города, возведенные на скалах (Фото)

Двое подростков-палестинцев погибли в столкновении с израильскими военными

Израиль
22:07 Чт, 11 Январь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: На Западном берегу реки Иордан в четверг погибли двое молодых палестинцев в столкновениях с израильскими военными.

В секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в четверг, 11 января, в столкновениях с израильскими военными погибли двое молодых палестинцев.

Об этом сообщает DW.

"16-летнего подростка возле границы Израиля и сектора Газа застрелили израильские силы, еще двоих - ранили. Молодые люди бросали камни в израильских солдат, те ответили предупредительными выстрелами, а затем открыли огонь, заявили в вооруженных силах Израиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще один 16-летний палестинец погиб в столкновении под Наблусом на Западном берегу реки Иордан, где израильские силы проводили операцию по поиску подозреваемого в убийстве израильского поселенца. В министерстве здравоохранения Палестинской администрации заявили, что на израильтян также напали с камнями, на что те ответили выстрелом в главного подстрекателя.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после 6 декабря 2017 года, когда президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство. В результате столкновений демонстрантов с израильскими силовиками в Иерусалиме и на Палестинских территориях погибли 17 палестинцев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Война, Гибель, Израиль, Палестина, Перестрелка, Подростки.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Ближнего Востока

В Израиле введен запрет на работу магазинов по субботам Задержанный на протестах житель Ирана покончил с собой Иран может прекратить сотрудничество с МАГАТЭ

Последние новости

Ошибка на ровном месте привела к голу-шедевру в Кубке Мексики (Видео) Тиллерсон рассказал, когда будет принято решение по санкциям к Ирану Появились подробности о личной жизни Олега Винника и его жене
Сегодня читают
01 В Украину идет настоящая зима
02 В Польше количество украинцев достигло исторического рекорда
03 "Дакар-2018": машину гонщика унесло волной в Тихий океан (Видео)
04 Квантовая телепортация возможна: главные принципы (Видео)
05 Сколько украинцы будут платить за коммуналку в 2018 году
Новости сегодня
00:23 Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил гражданство Эквадора
23:56 Продукты и напитки, которые портят зубы хуже конфет
23:34 Астрономы выяснили происхождение быстрого радиовсплеска
23:33 Смешные стоп-кадры, которые дадут заряд хорошего настроения на следующий день
23:21 Стрелки-конфетти - новый яркий тренд в макияже глаз (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Турчинов детально рассказал о контроле над криптовалютами Турчинов детально рассказал о контроле над криптовалютами
Новости: Украина и Румыния откроют новые пункты пропуска в 2018 году Украина и Румыния откроют новые пункты пропуска в 2018 году
Новости: В Украину идет настоящая зима: сначала придут морозы, а потом выпадет снег В Украину идет настоящая зима
Новости: Врачи назвали прекрасное средство от простуды Врачи назвали прекрасное средство от простуды
Добавить комментарий
0