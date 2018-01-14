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Израиль закрыл последний пункт пропуска на границе с Газой

Граница
11:56 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Правительство Израиля решило закрыть КПП "Керм Абу Салим" что является единственной возможностью для торговли с сектором Газа.

Израиль принял решение закрыть КПП "Керм Абу Салим", который является единственной возможностью для торговли с сектором Газа.

Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях Йоава Мордехая.

Координатор отметил, что КПП закрыт с 14 января и до особого распоряжения.

"Власти Палестины проинформированы о решении, принятом израильским правительством из соображений безопасности", - написал Мордехай.

Глава координационного комитета по гуманитарной помощи Раид Футух подтвердил, что палестинская сторона проинформирована о решении правительства Израиля.

В секторе Газа, где проживает около двух миллионов палестинцев, действуют семь КПП, шесть из которых контролирует Израиль, а один - Египет.

Израиль закрыл КПП "Караре" в 2005 году, а остальные три - в 2007 г., когда началась блокада Газы. КПП "Керм Абу Салим" открыт, а "Бейт Ханун" - закрыт для транспортировки грузов.

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Новости мира, Газа, Закрытие, Израиль, КПП, Пункт пропуска, Решение.
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