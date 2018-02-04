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Одна из группировок в Сирии взяла на себя сбитие российского штурмовика Су-25
Новости мира: Российский штурмовик Су-25 был сбит при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса в провинции Идлиб группировкой "Тахрир аль-Шам".
Ответственность за сбитый в сирийском Идлибе российский штурмовик Су-25 взяла на себя группировка "Тахрир аль-Шам". Об этом пишет Washington Post со ссылкой на связанное с боевиками агентство Ebaa.
Командир отряда противовоздушной обороны боевиков Махмуд Туркмани заявил ресурсу, что российский самолет был сбит при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса в районе города Серакаба в провинции Идлиб.
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"Это наименьший способ мести, которую мы можем предложить, и эти оккупанты должны знать, что наше небо - это не пикник", - заявил он.
Как сообщалось ранее, сирийские повстанцы сбили в провинции Идлиб российский штурмовик Су-25.
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