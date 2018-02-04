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Одна из группировок в Сирии взяла на себя сбитие российского штурмовика Су-25

Штурмовик Су-25 сбили в Сирии
13:13 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Российский штурмовик Су-25 был сбит при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса в провинции Идлиб группировкой "Тахрир аль-Шам".

Ответственность за сбитый в сирийском Идлибе российский штурмовик Су-25 взяла на себя группировка "Тахрир аль-Шам". Об этом пишет Washington Post со ссылкой на связанное с боевиками агентство Ebaa.

Командир отряда противовоздушной обороны боевиков Махмуд Туркмани заявил ресурсу, что российский самолет был сбит при помощи переносного зенитно-ракетного комплекса в районе города Серакаба в провинции Идлиб.

Убитый в Сирии пилот российского Су-25 не был гражданином Украины

"Это наименьший способ мести, которую мы можем предложить, и эти оккупанты должны знать, что наше небо - это не пикник", - заявил он.

Как сообщалось ранее, сирийские повстанцы сбили в провинции Идлиб российский штурмовик Су-25.

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Новости мира, Группировка "Тахрир аль-Шам", Сбит в Идлибе, Штурмовик РФ Су-25.
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