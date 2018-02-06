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Авиация Асада и РФ вновь применила химоружие в сирийском Идлибе

Идлиб (Сирия)
01:01 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В провинции Идлиб усилились ракетно-бомбовые удары со стороны сирийской и российской авиации.

В подконтрольной сирийской оппозиции северо-западной части Сирии могли применить боевые отравляющие вещества.

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О симптомах отравления хлором в провинции Идлиб сообщили в понедельник, 5 февраля, в благотворительной организации Сирийско-американское медицинское общество, передает DW.com со ссылкой на Reuters.

От последствий воздействия ядовитых веществ пострадали по меньшей мере 11 человек, которые имели серьезные проблемы дыхательных путей, отмечается в сообщении благотворительной организации, которая действует только на территориях, которые контролирует так называемая умеренная сирийская оппозиция. Так же на применение химического оружия указали и в гуманитарной организации "Белые шлемы".

В разговоре с журналистами Reuters, ее представитель заявил о трех спасенных от последствий отравления боевыми химическими веществами. По данным этой организации, накануне в регионе с вертолетов было сброшено две бочки с химическими газами. Независимого подтверждения этой информации нет.

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Недавно в самой провинции Идлиб, большую часть которой контролируют враждебные сирийскому правителю Башару Асаду силы, усилились ракетно-бомбовые удары со стороны сирийской и российской авиации. А 3 февраля повстанцы сбили российский военный самолет.

До сих пор сирийское правительство постоянно отвергало любые обвинения в применении боевых отравляющих веществ против боевиков и мирного населения. Россия заблокировала инициативу Запада в отношении независимого расследования таких случаев.

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Новости мира, Башар Асад, Война в Сирии, Идлиб, Новости Сирии, Сирия, Химатака, Химическая атака.
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