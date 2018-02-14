Франция угрожает Сирии силой в случае нового применения химоружия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция нанесет удар по Сирии, если против мирных жителей снова будет использовано химическое оружие.

Об этом пишет "Новое время" со ссылкой на Reuters.

"На использовании химического оружия я провел красную линию, и я подтверждаю это... Если мы получим надежные доказательства применения запрещенного химического оружия, то мы ударим по тому месту, где оно было сделано", - цитирует агентство заявление Макрона.

Он подчеркнул, что Франция пока не обнаружила доказательств того, что против гражданского населения Сирии использовалось химическое оружие.

В прошлом году после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что использование химического оружия в Сирии будет "красной линией", после которой последует "немедленный ответ" со стороны Франции.

Напомним: использование химружия запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении от 1993 года.