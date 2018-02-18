Премьер Ирака призывает усилить борьбу с мелкими террористическими группировками

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади призвал международное сообщество не расслабляться на фоне успехов борьбы с ИГИЛ и усилить борьбу с более мелкими террористическими группировками.

Об этом он заявил на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы призываем международное сообщество мобилизовать усилия по борьбе с терроризмом и так называемыми спящими ячейками боевиков. Это очень опасная структура, мы не поможем позволить ей захватить ни пяди иракской земли, мы должны положить конец ее деятельности", - заявил аль-Абади.

Он подчеркнул, что нельзя сохранить "инкубаторы терроризма" на иракской территории. Даже если террористов мало, они все равно будут стремиться организовывать свои атаки, сказал премьер.

Победа над ИГИЛ в Ираке стала возможной, по его словам, в том числе и потому, что впервые иракская армия вела боевые действия вместе с курдами-пешмерга, раньше эти силы воевали друг против друга.

В целом, заверил премьер, Ирак объединился, хотя стоял на грани раскола, сумел объединить иракский народ, включая все конфессии. Теперь страна готова развивать добрые отношения с дружественными странами на основе принципов уважения национального суверенитета, невмешательства во внутренние дела друг друга, гарантирования интересов народов и стран.

Иракский политик, как и многие другие, призвал не отождествлять террористическую идеологию и ислам. Эта идеология унесла жизни многих мусульман, напомнил он.