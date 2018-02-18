Премьер Израиля назвал условие возможного мира на Ближнем Востоке

Решение ближневосточного конфликта на основе принципа двух государств возможно при условии того, что вопросы безопасности будут находиться в руках Тель-Авива.

Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье в Мюнхене на конференции по безопасности.

"У палестинцев могут быть все полномочия, кроме права угрожать нам. Мы должны контролировать безопасность в любом случае в обоих государствах. Я хочу, чтобы вопросы безопасности оставались в руках Израиля", - заявил Нетаньяху.

В тоже время он отметил, что парадоксальным образом поведение Ирана, его агрессивность может способствовать решению израильско-палестинского вопроса. Санкции, по его убеждению, не остановили Иран, напротив, эта страна "выпустила опасного тигра во всем регионе – Хезболла в Ливане, Хамас в Газе. Но один хороший фактор: это сблизило арабов и израильтян".

Нетаньяху также подверг сокрушительной критике Иран и иранское ядерное соглашение. Отметив, что Иран не слишком похож на Германию времен нацизма, он все же нашёл немало схожего.

"Иран заявляется о желании стереть с лица земли Израиль и стремится доминировать в нашем регионе путем давления – разработки ракет, которые могут долететь до США и до Европы", - заявил политик.

Израильский премьер также продемонстрировал с трибуны обломок иранского дрона, сбитого над территорией Израиля.