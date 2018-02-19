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Израиль угрожает Ирану силой в случае появления его военных баз в Сирии

Израиль и Иран
01:24 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: По словам израильских властей, если Иран не изменит свою политику, Израиль готов на радикальные шаги, чтобы его остановить.

Израиль всеми силами постарается не допустить создания Ираном военных баз на территории Сирии.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Иран пытается колонизировать Сирию, переместить туда военные базы, на 1500 км от своей территории. ...Израиль будет продолжать противодействовать созданию новой иранской базы (в Сирии). Не позволим", - сказал Нетаньяху.

Он пообещал, что его страна будет "без колебаний" защищать себя. По его словам, Иран меняет территориальные правила и проникает в Сирию, стремясь объединить Тегеран и Тартус и создать одно государство.

Сейчас, заявил Нетаньяху, этот процесс приостановлен лишь потому, что президент Сирии Башар Асад понимает: если он не остановит это проникновение, то это будет вызов Израилю.

Израильский премьер напомнил, что когда Израиль "ушел" из Ливана – туда пришла Хезболла. "Мы ушли из Газы – туда пришел Хамас. Мы больше не хотим допускать таких ошибок", - подчеркнул политик.

Нетаньяху заявил, что в случае, если Иран не изменит свою агрессивную политику, Израиль готов на радикальные шаги, чтобы его остановить.

При этом он отметил, что не имеет ничего против иранского народа.

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