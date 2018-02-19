Женщинам в Саудовской Аравии разрешили открывать собственный бизнес

В Саудовской Аравии женщинам разрешили открывать собственный бизнес без согласия мужа или “опекуна”.

Об этом сообщает Gulf News.

“Отныне женщины могут открывать свой бизнес и пользоваться электронным услугами, не предоставляя доказательств о согласии своего опекуна”, — заявили в Министерстве торговли и инвестиций королевства.

Согласно законодательству в Саудовской Аравии, раньше, чтобы начать собственное дело, женщины должны были представить согласие своего “опекуна” — обычно мужа, отца или брата.

Женщинам разрешалось лично работать с государственной документацией.

Как сообщалось ранее, США до конца года могут стать лидерами по добыче нефти, обогнав Россию и Саудовскую Аравию. Такой прогноз Международного энергетического агентства (МЭА) содержится в февральском отчете агентства.