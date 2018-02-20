Авиаудар сил Асада в Сирии привел к гибели 71 человека

В Восточной Гуте за последние сутки число погибших в результате бомбардировки сирийскими правительственными силами возросло до 71 человека.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию Сирийского центра мониторинга прав человека.

«Всплеск нападений со стороны сирийского правительства и его союзников в течение последних 24 часов привел к гибели 71 человека в восточной Гуте», - говорится в сообщении.

Также в результате атак, начавшихся в воскресенье вечером, ранения получили 325 человек.

Как известно, подконтрольная повстанцам Восточная Гута находится под правительственной осадой с 2013 года.