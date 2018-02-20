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Авиаудар сил Асада в Сирии привел к гибели 71 человека
Новости мира: В сирийской Гуте от авиаудара правительственных войск Башара Асада погиб 71 человек.
В Восточной Гуте за последние сутки число погибших в результате бомбардировки сирийскими правительственными силами возросло до 71 человека.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию Сирийского центра мониторинга прав человека.
«Всплеск нападений со стороны сирийского правительства и его союзников в течение последних 24 часов привел к гибели 71 человека в восточной Гуте», - говорится в сообщении.
Также в результате атак, начавшихся в воскресенье вечером, ранения получили 325 человек.
Как известно, подконтрольная повстанцам Восточная Гута находится под правительственной осадой с 2013 года.
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