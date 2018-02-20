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Авиаудар сил Асада в Сирии привел к гибели 71 человека

Авиаудар сил Асада в Сирии привел к гибели 70 гражданских
04:19 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В сирийской Гуте от авиаудара правительственных войск Башара Асада погиб 71 человек.

В Восточной Гуте за последние сутки число погибших в результате бомбардировки сирийскими правительственными силами возросло до 71 человека.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию Сирийского центра мониторинга прав человека.

«Всплеск нападений со стороны сирийского правительства и его союзников в течение последних 24 часов привел к гибели 71 человека в восточной Гуте», - говорится в сообщении.

Также в результате атак, начавшихся в воскресенье вечером, ранения получили 325 человек.

Как известно, подконтрольная повстанцам Восточная Гута находится под правительственной осадой с 2013 года.

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Новости мира, Авиаудар, Башар Асад, Война в Сирии, Восточная Гута, Новости Сирии, Сирия.
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