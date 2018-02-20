В Тегеране автобус въехал в группу полицейских, есть жертвы

Трое полицейских погибли в столице Ирана Тегеране 19 февраля в результате столкновений с суфиями, представителями мусульманской религиозной общины.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Полицейские погибли в результате жестокой атаки, осуществленной с помощью автобуса, а убийцы были задержаны. В результате инцидента есть также несколько раненых полицейских. В соцсетях появилось видео, подлинность которого трудно проверить, на котором видно, как автобус врезается в группу полицейских на севере Тегерана", - говорится в сообщении.

Власти заявили, что полиция применила выстрелы и слезоточивый газ, чтобы разогнать демонстрантов-суфиев, которые, как сообщается, протестовали возле полицейского участка против ареста членов общины.

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«Правоохранительные органы арестовали несколько дервишей (монах в суфизме – ред.) и прекратили протест, применив слезоточивый газ», – сообщил агентству IRNA официальный представитель губернатора Тегерана Мохсен Хамедани.

Издание напоминает, что исповедание суфизма официально не запрещено в Иране, но правозащитники обвиняют иранское правительство в преследовании и дискриминации его последователей. По данным Центра по правам человека в Иране, за последние два месяца было арестовано несколько дервишей.