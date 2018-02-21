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США призвали РФ не помогать Асаду в Восточной Гуте
04:30 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: США поддерживают требование ООН относительно длительного прекращения огня для эвакуации мирных жителей Восточной Гуты.

Официальный Вашингтон выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что силы Асада истребляют мирное население в Восточной Гуте и призвал Россию прекратить любую поддержку кровавого режима.

С соответствующим заявлением выступила во вторник в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт.

"Соединенные Штаты глубоко озабочены эскалацией насилия в пригороде Дамаска – Восточная Гута", - заявила Науерт.

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Она призвала все стороны соблюдать безусловной деэскалации насилия.

"Россия должна прекратить поддержку режима Асада и его союзников. Они несут ответственность за нападения и обострение гуманитарной ситуации в Восточной Гуте",- подчеркнула представитель Госдепа.

Науерт заметила, что воздушные удары сил режима Асада и его союзников наносятся непосредственно по гражданской инфраструктуре, в том числе по больницам.

"За последние 48 часов погибли более сотни гражданских людей", - отметила она.

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В то же время, по её словам, стремительно растет количество людей, требующих немедленной эвакуации и медицинской помощи. По предварительным оценкам, таких людей насчитывается уже более тысячи.

"Тактика режима Асада относительно осады и замаривания голодом создает гуманитарную катастрофу", - подчеркнула Науерт.

По её словам, Соединенные Штаты поддерживают требование ООН относительно длительного прекращения огня, чтобы дать доступ гуманитарной помощи, а также проведения срочной медицинской эвакуации мирных жителей Восточной Гуты.

"Прекращение огня должно начаться уже сейчас, и всем, кто нуждается в немедленной помощи, нужно дать немедленную возможность эвакуироваться", - заявила официальный представитель Государственного департамента США.

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Новости мира, Авиаудар, Башар Асад, Война в Сирии, Восточная Гута, Новости Сирии, Россия, Сирия, США.
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