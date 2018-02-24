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Более полу тысячи гражданских погибли в сирийской Восточной Гуте

Обстрелы Сирии
15:42 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: За семь дней бомбардировок в сирийской Гуте погибли 505 человек, более 100 из них - дети.

В результате бомбардировки силами режима Башара Асада сирийской Восточной Гуты в течение семи дней погибли более 500 гражданских.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

Как отмечается, наблюдатели провели повторную оценку числа погибших в субботу после того, как под завалами были найдены тела погибших и после того как умерли несколько пострадавших во время бомбардировок.

Среди погибших - 123 ребенка.

"За семь дней были убиты 505 мирных жителей, в том числе 123 детей", - сказал директор Сирийской обсерватории Рами Абдель Рахман.

Во время ударов в субботу погибли 29 человек.

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Новости мира, Башар Асад, Восточная Гута, Обстрелы Сирии, Сирия.
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