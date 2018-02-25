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Путин, Меркель и Макрон проведут переговоры

Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон
16:12 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости мира: Лидеры планируют обсудить политические планы относительно установления продолжительного перемирия в Сирии.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье, 25 января, намерены провести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Темой для обсуждения должна стать практическая реализация резолюции Совета безопасности ООН о временном прекращении огня в Сирии, отмечает DW. Макрон и Меркель планируют обсудить с Путиным политические планы относительно установления продолжительного перемирия в Сирии. Отмечается факт того, что режим прекращения огня стал "необходимым первым шагом" к этому. Информацию о готовящихся переговорах журналистам подтвердили в администрации президента Франции.

Накануне Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием ввести 30-дневное перемирие в Сирии. В документе говорится о том, что перемирие должно быть введено немедленно, но, в то же время, резолюция не предусматривает каких-либо мер для поддержания режима "тишины". В четверг, 22 февраля, принятие соответствующей резолюции заблокировала Россия. Гуманитарная пауза позволит доставить гуманитарную помощь и эвакуировать мирное население, в частности, из Восточной Гуты. Как сообщали правозащитные организации, во вторник, 20 февраля, за 48 часов бомбардировок Восточной Гуты погибли не менее 250 человек, в том числе 58 детей и 42 женщины. Это самые большие суточные человеческие потери в районе Гуты со времен химической атаки в 2013 году. Всего за неделю бомбардировок города правительственными войсками погибло 505 мирных жителей, из них 123 - дети. Бои в районе Восточной Гуты ведутся с 2011 года.

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Новости мира, Ангела Меркель, Владимир Путин, ООН, Переговоры, Перемирие, Сирия, Совбез, Эммануэль Макрон.
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