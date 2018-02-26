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15 гражданок Турции приговорены к смертной казни в Ираке

Женщины "ИГИЛ"
05:14 Сегодня Телеграф
Фото: Twitter

Новости мира: Возраст обвиняемых колеблется от 20 до 50 лет, доказана их причастность к деятельности террористов "ИГИЛ".

Иракский суд приговорил как минимум 15 гражданок Турции к смертной казни через повешение за участие в террористической группировке "ИГИЛ".

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Об этом сообщает BBC.

По информации некоторых источников, суд приговорил 16 женщин к пожизненному заключению. Осужденные признались в помощи подготовке нападений террористов или в том, что состояли в браке с участниками группировки. Их возраст колеблется от 20 до 50. В суде Багдада они появились в черной одежде, у четырех на руках были маленькие дети.

По подозрению в связях с "ИГИЛ" в Ираке арестованы не менее 560 женщин и 600 детей.

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Новости мира, Ирак, Новости Ирака, Новости Турции, Смертная казнь, Турция.
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