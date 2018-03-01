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В Африн отправили гумконвой

Эмблема Международного Красного Креста и Сирийского арабского Красного полумесяца
17:33 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото:araratnews.am

Новости мира: Международный комитет Красного Креста и Сирийского арабского Красного полумесяца отправил продовольственную и медицинскую помощь в Африн.

В сирийский Африн отправлен гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста и Сирийского арабского Красного полумесяца с продовольственной и медицинской помощью. Об этом заявила представитель Международного комитета Красного Креста Иоланда Жакемет, сообщает Reuters.

"В четверг вспомогательный конвой направился в сирийский Африн, чтобы доставить гуманитарные грузы для 50 тысяч перемещенных лиц", - говорится в сообщении.

По словам Жакемет, впервые в этом году МККК и Сирийский Красный полумесяц получили согласие на отправку конвоя от всех воюющих сторон в этом районе.

Как сообщалось, в январе Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии. Ее цель - уничтожение военизированных отрядов курдов на территории Сирийского Курдистана.

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Новости мира, Африн, Гуманитарный конвой, Иоланда Жакемет, Международный Красный Крест, Операция "Оливковая ветвь", Турция.
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