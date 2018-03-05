Асад не намерен прекращать наступление на Восточную Гуту

Правительство Сирии продолжит наступление на контролируемую повстанцами Восточную Гуту, несмотря на призывы соблюдать 30-дневное перемирие, как того требует резолюция ООН.

Об этом президент Сирии Башар Асад заявил в комментариях журналистам, транслировавшимся по государственному телевидению, пишет Reuters.

"Мы будем продолжать борьбу с терроризмом ... и операция в Гуте является продолжением борьбы с терроризмом", - сказал Асад.

Правительственным войскам необходимо продвинуться еще на несколько километров (миль), чтобы разбить анклав на две части, сообщил агентсву один из военных, поддерживающих Асада.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, правительственные силы захватили четверть Восточной Гуты.

Асад утверждает, что ежедневные пятичасовые гуманитарные перемирия, объявленные Россией, не противоречат продолжающимся боевым действиям.

Асад заявил, что большинство людей в Гуте хотели бы вернуться к государственному управлению.

"Поэтому мы должны продолжать операцию и параллельно открывать путь для отхода мирного населения", - сказал он.

Как известно, 24 февраля СБ ООН принял резолюцию по Сирии, по которой в стране должно быть введено 30-дневное перемирие с целью доставки гуманитарной помощи и эвакуации раненых. Однако гуманитарное перемирие постоянно нарушается.

По данным наблюдателей, за последние недели в расположенном вблизи Дамаска анклаве Восточная Гута погибли около 700 гражданских лиц.

В районе, котрый со всех сторон заблокирован правительственными войсками, находятся около 400 тыс. людей, нуждающихся в срочной доставке продуктов питания и предметов первой необходимости.

Ранее США, Великобритания и Германия призвали Россию прекратить участие в бомбардировке сирийской Восточной Гуты и убедить режим Башара Асада прекратить наступательные операции против гражданского населения.

Белый дом указывает, что с 24 февраля (день, когда была принята резолюция) по 28 февраля российские ВКС совершили по меньшей мере по 20 боевых вылетов в день в район Дамаска и Восточной Гуты с аэродрома Хмеймим на севере страны.