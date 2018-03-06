ООН критикует Иран за пытки в тюрьмах
Новости мира: ООН призвала Тегеран прекратить применение жестоких телесных наказаний, заявив, что в прошлом году в стране выполнили 50 избиений и пять ампутаций.
Новый отчет ООН критикует правительство Ирана за продолжение наступление на свободу слова и ограничение доступа к информации, нарушение прав задержанных, в частности пытки и изнасилования.
Об этом пишет "Радио Свобода".
"Отчет подготовила Асма Джгангир, пакистанская правозащитница и адвокат, специальный докладчик ООН по правам человека в Иране, которая умерла в прошлом месяце. В докладе она написала, что увидела "тревожную картину, что развивается в ситуации с правами человека" в стране с момента её предыдущего отчета в августе", - говорится в сообщении.
«Несмотря на заверения правительства, улучшения или не появляются, или выполняются очень медленно и частично», – отмечается в докладе.
Спецдокладчице ни разу не позволили посетить Иран, но она заявляла, что в последние месяцы встречалась с минимум шестью людьми, которые бежали из страны и «имели на себе следы пыток», понесенные во время заключения.
Джгангир сослалась на недавние выводы организации «Свобода от пыток» о широкомасштабных пытках в Иране во время допросов заключенных, в том числе изнасилования и другое сексуальное насилие, пытки током и ампутации.
Она также призвала остановить казни, избиения и ампутации.
Сообщалось, что в Иране в прошлом году были казнены 482 человека, в том числе пятеро несовершеннолетних нарушителей – меньше чем в предыдущие годы.
Докладчик также призвала Тегеран прекратить применение жестоких телесных наказаний, заявив, что в прошлом году в стране выполнили 50 избиений и пять ампутаций.
Также сообщается, что новых ограничений в Иране испытывают свобода слова и мирных собраний.
"Джгангир призвала к свободе прессы и доступа к интернету, заявив, что за последние три года правительство закрыло семь миллионов интернет-адресов и проводит аресты журналистов и пользователей интернета", - говорится в сообщении.
Иранские власти отчет пока не комментировали.