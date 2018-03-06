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ООН критикует Иран за пытки в тюрьмах

ООН
05:51 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: UN

Новости мира: ООН призвала Тегеран прекратить применение жестоких телесных наказаний, заявив, что в прошлом году в стране выполнили 50 избиений и пять ампутаций.

Новый отчет ООН критикует правительство Ирана за продолжение наступление на свободу слова и ограничение доступа к информации, нарушение прав задержанных, в частности пытки и изнасилования.

Об этом пишет "Радио Свобода".

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"Отчет подготовила Асма Джгангир, пакистанская правозащитница и адвокат, специальный докладчик ООН по правам человека в Иране, которая умерла в прошлом месяце. В докладе она написала, что увидела "тревожную картину, что развивается в ситуации с правами человека" в стране с момента её предыдущего отчета в августе", - говорится в сообщении.

«Несмотря на заверения правительства, улучшения или не появляются, или выполняются очень медленно и частично», – отмечается в докладе.

Спецдокладчице ни разу не позволили посетить Иран, но она заявляла, что в последние месяцы встречалась с минимум шестью людьми, которые бежали из страны и «имели на себе следы пыток», понесенные во время заключения.

Джгангир сослалась на недавние выводы организации «Свобода от пыток» о широкомасштабных пытках в Иране во время допросов заключенных, в том числе изнасилования и другое сексуальное насилие, пытки током и ампутации.

Она также призвала остановить казни, избиения и ампутации.

Сообщалось, что в Иране в прошлом году были казнены 482 человека, в том числе пятеро несовершеннолетних нарушителей – меньше чем в предыдущие годы.

Докладчик также призвала Тегеран прекратить применение жестоких телесных наказаний, заявив, что в прошлом году в стране выполнили 50 избиений и пять ампутаций.

Также сообщается, что новых ограничений в Иране испытывают свобода слова и мирных собраний.

"Джгангир призвала к свободе прессы и доступа к интернету, заявив, что за последние три года правительство закрыло семь миллионов интернет-адресов и проводит аресты журналистов и пользователей интернета", - говорится в сообщении.

Иранские власти отчет пока не комментировали.

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Новости мира, Иран, Новости Ирана, ООН, Пытки, Свобода слова, Тюрьма.
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