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Экс-секретарь Нетаньяху пошел навстречу следствию в деле о коррупции

Нир Хефетз и Биньямин Нетаньяху
06:16 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Полиция Израиля собрала достаточно доказательств, чтобы выдвинуть обвинение в коррупции премьер-министру Биньямину Нетаньяху

Бывший пресс-секретарь премьер-министра Израиля Нир Хефетз пошел на соглашение со следствием по коррупционному делу в отношении главы правительства страны Биньямину Нетаньяху.

Об этом говорится в заявлении полиции, опубликованном Минюстом Израиля, сообщает Reuters.

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"Прошлой ночью было подписано соглашение со следствием относительно государственного свидетеля между Отделами по расследованиям, разведке и мониторингу коммерции Комиссии по ценным бумагам Израиля и Отделом по расследованию национальных экономических преступлений полиции Израиля и между Ниром Хефетзом", - говорится в заявлении.

Хефетз является одним из подозреваемых по делу относительно вероятного предоставления преференций на законодательном уровне крупнейшей телекоммуникационной компании Израиля Bezeq.

Отмечается, что в прошлую пятницу израильская полиция впервые допросила Нетаньяху и его супругу Сару в рамках расследования, связанного с телекоммуникационной компанией.

Как сообщалось ранее, полиция Израиля заявляла, что собрала достаточно доказательств, чтобы выдвинуть обвинение в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху по результатам расследования двух уголовных дел.

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Новости мира, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Коррупция, Нир Хефетз, Новости Израиля.
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