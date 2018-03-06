Экс-секретарь Нетаньяху пошел навстречу следствию в деле о коррупции

Бывший пресс-секретарь премьер-министра Израиля Нир Хефетз пошел на соглашение со следствием по коррупционному делу в отношении главы правительства страны Биньямину Нетаньяху.

Об этом говорится в заявлении полиции, опубликованном Минюстом Израиля, сообщает Reuters.

"Прошлой ночью было подписано соглашение со следствием относительно государственного свидетеля между Отделами по расследованиям, разведке и мониторингу коммерции Комиссии по ценным бумагам Израиля и Отделом по расследованию национальных экономических преступлений полиции Израиля и между Ниром Хефетзом", - говорится в заявлении.

Хефетз является одним из подозреваемых по делу относительно вероятного предоставления преференций на законодательном уровне крупнейшей телекоммуникационной компании Израиля Bezeq.

Отмечается, что в прошлую пятницу израильская полиция впервые допросила Нетаньяху и его супругу Сару в рамках расследования, связанного с телекоммуникационной компанией.

Как сообщалось ранее, полиция Израиля заявляла, что собрала достаточно доказательств, чтобы выдвинуть обвинение в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху по результатам расследования двух уголовных дел.