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Красный Крест доставил гуманитарную помощь в Восточную Гуту

Восточная Гута
19:21 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В Восточную Гуту прибыли 13 грузовиков с гуманитарной помощью от МККК.

В Восточную Гуту сегодня прибыла колонна из 13 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста.

Гумколонна привезла в Восточную Гуту продуктовые наборы для 12 тысяч человек, сообщает Deutsche Welle.

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Доставка помощи в сирийский город Думу ожидалась еще в четверг, 8 марта. Однако из-за продолжающихся боев ее пришлось отменить.

В ООН обеспокоены бомбардировками Восточной Гуты и считают их угрозой гумколоннам.

С 2013 года почти 400 тысяч жителей Восточной Гуты находятся на осадном положении, не имея доступа к продовольствию, питьевой воде, медикаментам и электричеству.

В середине февраля 2018 года армия президента Сирии Башара Асада начала бомбардировки позиций повстанцев в регионе, в результате которых, по данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека, погибло свыше 930 мирных жителей. Представители неправительственной организации ”Врачи без границ” сообщают о более чем тысяче погибших.

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Новости мира, Восточная Гута, Гуманитарный конвой, Красный Крест, МККК, ООН, Сирия.
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